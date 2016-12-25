موسكو - أ ش أ

أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة “تو 154” التابعة لوزارة الدفاع الروسية سقطت في البحر الأسود , وتم العثور على أجزاء من حطامها في البحر على بعد 6 كم من الشاطئ.

ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم، مشيرة إلي أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو عقد اجتماعا طارئا عن طريق الفيديو مع كبار المسؤولين في وزارته لتنسيق عمليات البحث عن الطائرة.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت اليوم فقدان طائرة ركاب من طراز “تو-154″ تقل على متنها 91 شخصا بعد دقائق من إقلاعها من مطار أدلر جنوب روسيا ، منهم 83 راكبا و8 من طاقم الطائرة, وتقول المصادر الروسية إن غالبية الركاب من فرقة الموسيقى العسكرية المعروفة باسم ” الكسندروف”, بالإضافة إلى 9 صحفيين .

كانت الطائرة متجهة إلى قاعدة “حميميم ” العسكرية الروسية في سوريا للمشاركة مع العسكريين الروس في احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية.

كما رجح مصدر أمني روسي تحطم الطائرة نتيجة لاصطدامها بإحدى قمم الجبال ف منطقة ” سوتشي “, وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار ” تشكالوفو ” بموسكو وهبطت في مطار أدلر بمدينة ” سوتشي ” جنوب روسيا ولكنها اختفت من شاشات الرادار بعد إقلاعها بفترة وجيزة .