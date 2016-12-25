القاهرة - أخبار مصر

أسفرت الجهود الأمنية عن كشف ملابسات تنفيذ حادثي استشهاد العميد أركان حرب عادل رجائي والهجوم على كمين العجيزى بمحافظة المنوفية والسابق إعلان ما يسمى ب` “لواء الثورة” التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي مسئوليته عنهما, حيث تمكن فريق البحث الأمني من تحديد مرتكبي الحادثين وفق خطة اعتمدت أبرز بنودها على تتبع وملاحقة الهاربين من عناصر الحراك المسلح الإخواني وخطوط سير الجناه، حيث اسفرت النتائج عن الاتي:

– العثور على السيارة المستخدمة في حادث استشهاد العميد عادل رجائي ” ماركت نوبيرا سوداء اللون ” ملقاة بترعة الإسماعيلية بمحافظة القليوبية وتبين سابقة شرائها ببطاقة مزورة دون تسجيلها بوحدة المرور.

– تحديد الوكر التنظيمي الذي استخدمه الجناة في تجهيز وإخفاء الأدوات والأسلحة المستخدمة في الحادثين المشار إليهما وهو عبارة عن مزرعة كائنة بمدق الجزار القبلي بكفر داوود بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية .

– تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات وبإجراء التحريات تبين أن المزرعة المشار إليها مملوكة للإخواني الهارب طارق محى سيد أحمد عبد المجيد جويلى ويتردد عليها آخرين من عناصر الحراك المسلح الإخواني وأنها تستغل في تصنيع العبوات المتفجرة وتفخيخ السيارات ومن بينها المستخدمة في حادث الشهيد العميد عادل رجائي .

وباستهداف المزرعة المشار إليها عقب استئذان النيابة العامة عثر على (5 بنادق آلية , 11 خزينة , 3 طبنجة صوت إحداهم معدلة لإطلاق النيران , كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة , سخان كهربائي سعة 50 لتر مفرغ من الداخل ” معد للتعبئة بالمواد المتفجرة

, عدد 3 فرد خرطوش , عدد 2 قنبلة ئ1 , 5 ماسك اسود , دونك كهرباء , غطاء رأس مموه خاص بالقوات المسلحة , عدد 2 مفجر , جوال به مادة TNT.، كميات كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة.

وكان من أبرز تلك المضبوطات ( السلاح الآلي الذي تم استخدامه في ارتكاب الحادثين المشار إليهما ? سلاح آلى تم الإستيلاء عليه من القوة المرافقة في حادث استشهاد العميد عادل رجائي ? سلاحين آليين تم الاستيلاء عليهما من قوة كمين العجيزى ) .

وتزامن ذلك مع ضبط سيارة ماركة ” BMW ” زيتي اللون متروكه بالقرب من مدينة السادات قامت العناصر الإرهابية بشرائها بطريق غير قانوني تمهيدا لتفخيخها وإستخدامها لاحقا في تنفيذ عمليات عدائية .

وأضاف بيان الداخلية اليوم الاحد أنه تمكن من خلال المعلومات والتحريات تحديد العناصر المشاركة في الحادثين المشار إليهما والمترددين على المزرعة ورصد اعتزام إثنين من هؤلاء التردد على الطريق الإقليمي بمنطقة كفر داوود بمدينة السادات صباح اليوم والتقابل مع عناصر مجموعاتهم للإعداد لتنفيذ عمل إرهابي.

وتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا وإعداد الأكمنه اللازمة لضبط العنصرين المشار إليهما إلا أنهما بادرا فور مشاهدتهما للقوات بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها حيث تم التعامل معهما وأسفر ذلك عن مصرعهما وهما كل من : طارق محى سيد أحمد عبد المجيد جويلى ( مواليد 1980/2/1 – سائق مقيم مدق الجزار القبلي كفر داوود بمركز السادات – المسئول عن المزرعة )

ويوسف محمد عبد المقصود محمود البيوقى ( مواليد 1992/1/23 – حاصل على الابتدائية مقيم 1 شارع النصر قرية الأخماس بمركز السادات ) .

كما عثر بحوزتهما على ( بندقية آلية عيار 39?7,62 , طبنجة حلوان عيار 9 مم ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها .