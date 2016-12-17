سان فرانسيسكو/كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - وكالات

حذر خبراء من أن الاستخدام المتزايد للمياه العذبة في الزراعة والصناعة والاستهلاك البشري، يهدد بنضوب مخزونات المياه الجوفية في العالم خلال العقود المقبلة، ما يؤدي إلى أزمات كبيرة، وقالوا إن نحو 1.8 مليار شخص مهددون بنضوب وندرة موارد المياه بحلول العام 2050.

وذكر هؤلاء الخبراء مناطق معرضة للخطر مثل الهند والأرجنتين وأستراليا وكاليفورنيا وجنوب أوروبا، في دراسة عرضت خلال المؤتمر السنوي لاتحاد “أمريكان جيوفيزيكال يونيون” المنعقد في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتُظهر محاكاة معلوماتية أن المياه المخزنة في باطن الجزء الأعلى من حوض الغانج في الهند وفي جنوب إسبانيا وإيطاليا قد تنضب بين عامي 2040 و2060.

وربما يشهد الوادي المركزي في كاليفورنيا الوضع نفسه، فضلاً عن حوض توليري وجنوب سان خواكين في هذه الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة، إذ ربما تجف مصادر المياه الجوفية بحلول العام 2030.

وتوقع الخبراء أن تجف المياه الجوفية في جنوب السهول الكبرى التي تغذي بالمياه جزءاً من تكساس وأوكلاهوما ونيومكسيكو بين عامي 2050 و2070.