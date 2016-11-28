القاهرة -أ ش أ

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط خادمة قامت بسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والأموال من شقة مخدومها بمنطقة النزهة.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات الصاغة، مفادها قيام إحدى السيدات بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.. فانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطها.

وبمناقشة المذكورة تبين أنها تدعى عزة خ.ح (31 سنة – خادمة) مقيمة بمركز طما بمحافظة سوهاج، وعثر بحوزتها على كمية من المشغولات الذهبية، شملت 19 تعليقة، و17 خاتما، و7 ميداليات، و4 قطع حلق، ودبوس بدلة، و6 سلاسل، و7 أساور و4 أعقاد، و97 ألفا و400 جنيه و4500 دولار أمريكي.

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط، اعترفت أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرقة المضبوطات من داخل شقة مخدومها المواطن جمال أبو المكارم العزب رزق (75 سنة – رئيس جامعة المنيا الأسبق) الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.