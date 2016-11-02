اخبارمصر- عصمت سعد

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اجتماعا مع المهندس مجدي طلبه نائب رئيس الشركة المصرية اللبنانية للتجارة والاستثمار في افريقيا وخلال الاجتماع أطلع المهندس مجدي طلبه الوزير علي نتائج اعمال الشركة المصرية اللبنانيه للتجارة والاستثمار في افريقيا التي تم تاسيسها منذ ستة أشهر في اطار مبادرة مصر لبنان الي افريقيا التي اطلقها مكتب التمثيل التجاري المصري ببيروت لتشجيع الصادرات المصرية الي افريقيا بدعم من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورعايه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة والشركة.

تضمن التقرير نتائج اعمال الشركة خلال السته شهور السابقة وخطتها للسته اشهر القادمة .الذي تم اعدادها وتنفيذها بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري ببيروت جاء ضمن نتائج الاعمال خلال السته اشهر السابقة ان الشركة نجحت من خلال شركائها في لبنان ودول افريقيا تحقيق فرص تصديريه للصادرات المصرية علي كافة القطاعات فعلي مستوي قطاع مواد البناء نجحت الشركة في توفير عقود تصدير مواد بناء باجمالي 3 مليون دولار تم تنفيذها بواقع 60 حاوية سيراميك تم تصديرها إلي اوغندا بقيمة قدرها 1.2 مليون دولار و 200 حاوية سيراميك تم تصديرها الي كل من ساحل العاج والامارات والسعودية بقيمة 4.2 مليون دولار و250 الف طن حديد تم تصديرها الي نيجيريا في اطار اتفاق تضمن تصدير 250 الف طن حديد سنويا من مصر الي نيجيريا كما تم توفير عقود لتصدير 600 الف طن اسمنت الي اربع دول في غرب افريقيا بقيمة اجمالية 45 مليون دولار – يجري الانتهاء من اجراءات تصديرها حاليا

كما تضمن التقرير نجاح الشركة في توفير فرص تصديريه جاهزة للتعاقد مع الشركات المصرية من الان لتصدير 200 حاوية سيراميك شهريا تضاف اليها ادوات صحية لكل من : جامبيا ، غانا ، زائير ، اوغندا , وفرص لتصدير 120 حاوية صلب شهريا لكل من : موزمبيق ، انجولا ، نيجيريا ، زائير و وتصدير زجاح الي كلا من ساحل العاج وانجولا ونيجيريا بقيمة 4.5 مليون دولار سنوي ¸وفرص لتصدير 250 حاوية اسمنت الى كل من : ساحل العاج ، ليبريا ، زائير ، انجولا ونيجيريا .

وعلي مستوي قطاع الالات والمعدات الزراعيه قال المهندس مجدي طلبه ان تقرير نتائج الاعمال تضمن تصدير شحنات تجريبية من المعدات الزراعيه الي كلا من انجولا وغانا علي سبيل العينات مع الاتفاق مع المستورد اللبناني علي الاستعانة بالمستودعات والمعارض الخاصة بشركته لعرض المنتج المصري في السوق الاوغندي علما ان المستورد اللبناني يستحوذ على 30% من السوق الاوغندي في مجال الالات والماكينات الزراعية

كما تم تصدير 7 حاويات زجاج صوبات لاوغندا وتم الاتفاق على التصدير بواقع 5 حاويات شهريا لكل من ساحل العاج , نيجيريا, توجو, غانا والنيجر.

واضاف ان التقرير تضمن مبادرات الشركة لتشجيع المستوردين اللبنانين والافارقة علي الاستيراد من مصر حيث قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع احد البنوك اللبنانية لتقديم خدمات تمويلية للمستورد اللبناني او الافريقي للاستيراد من مصر عبر الشركة المصرية اللبنانية .

كما تعهد البنك عبر مكاتب تمثيله في عدد من دول غرب افريقيا بتقديم خدمات اضافية للمستورد والمصدر علي حد سواء وفقا لطبيعة السوق .

كما قامت الشركة بالاتفاق مع عدد من المجموعات اللبنانية الكبيرة المشاركة في المبادرة بالتعاقد مع المصدرين المصريين عن طريق sourcing offices الخاصة بهم في دبي وجنيف وبروكسل مما ييسر التعاملات النقدية بين المصدر والمستورد .

واضاف المهندس مجدي طلبه ان تقرير نتائج الاعمال اشار الي خطة الشركة المستقبلية للسته اشهر القادمة والتي تضمنت الاعداد لاربع بعثات تجارية للشركات المصرية العامله في القطاعات الصناعية ذات التنافسية سيتم تنفيذها خلال الست شهور الاولي من عام 2017 الي غرب افريقيا وخاصه كلا من كوت ديفوار وليبريا وسيراليون وغنيا واوغنده وكينيا وانجولا وزامبيا وموزمبيق وتنزانيا

كما لفت المهندس مجدي طلبه الي النتائج الاخري لمبادرة مصر لبنان الي افريقيا بخلاف الشركة المصرية اللبنانيه للاستثمار والتجارة في افريقيا ممثلة في التسويق لجذب الاستثمارات الصناعيه الي مصر والموجه انتاجها للتصدير الي افريقيا والذي يمثلها احدي الشركات اللبنانيه التي نجحت المبادرة في جذبها الي مصر لبناء 9 مصانع في قطاع مواد البناء بتكلفة استثمارية 200 مليون دولار وقد حصلت الشركة علي ارضها في منطقة شمال غرب خليج السويس ( في مواجهة منطقة تيدا الصينية حيث من المنتظر ان تبدا الشركة في تشغيل اول مصنعين لها لانتاج الالواح المعلقة خلال شهرين .

ولفت مجدي طلبه الي ان كل التقارير التي تصل من خلال شركائنا الافارقة واللبنانين تفيد بان هناك طلب كبير وواضح علي عدد من المنتجات المصرية وعلي راسها : الحديد ، الاسمنت ، السيراميك ،الزجاج ، الرخام ، العصائر، المكرونة موضحا ان كافة الخدمات التي وفرتها الشركة علي مدي السته اشهر الماضية بما فيها توفير فرص التصدير تمت بالمجان بدون ايه رسوم تنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة خلال السته اشهر الاولي من تشغيلها .

وفي ختام اللقاء قال المهندس مجدي طلبه ان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عبر عن دعمه التام لكل المبادرات والجهات الداعمة لملف التصدير الي افريقيا وطلب الاطلاع علي نتائج المبادرة واعمال الشركة بشكل دوري مع استعداده التام لتذليل ايه معوقات قد تتسبب في خروج المبادرة والشركة عن تحقيق اهدافها الرئيسية بفتح الاسواق الافريقية امام الضادرات المصرية من كافة القطاعات .