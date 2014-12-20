اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

هل فكرت في حساب معاشك عندما تنهي فترة عملك سواء كنت تعمل بالحكومة او القطاع الخاص.. “اخبار مصر” يقدم دليلا ارشاديا يساعدك في حساب المعاش المستقبلي للعاملين تحت مظلة التأمين الاجتماعي من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي آلية جديدة تمكن العامل المؤمن عليه من حساب المعاش الذي سيحصل عليه وكذلك مدته التأمينية وهل يحتاج لشراء مدة تأمينية للحصول على معاش كامل واذا كان بحاجة لشراء مدة تأمينية وكيف يشتري المدة وما قيمتها.

اولا : لحساب قيمة المعاش الافتراضي

– عليك الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

– اختيار خدمات الجمهور من القائمة الافقية اعلى الصفحة

– اختيار حساب افتراضي لقيمة المعاش وملئ البيانات المطلوبة وهي السن عند طلب المعاش وتبعية جهة العمل (حكومى – عام – خاص -عاملين بالخارج – صاحب عمل.. الخ) ومدة الاجر الاساسي اي مدة الخمة المستحق عنها المعاش وتكون من 9 اعوام فاكثر اذا كان عمر العامل 60 عاما او اكثر و14 عاما فاكثر للعاملين بالخارج واخيرا متوسط الاجر الاساسي

– وبادخال البيانات تظهر قيمة المعاش المستحقة

ثانيا: حساب تكلفة شراء مدة تأمينية للحصول على معاش كامل

– اختيار حساب افتراضي لتكلفة شراء مدة تأمينية ضمن مدد الاشتراك من قائمة خدمات الجمهور



ويدخل المستعلم بيانات تاريخ ميلاده وتاريخ التعيين وتاريخ استحقاق المعاش ومدة عمل سابقة خاضعة لمظلة التأمين ان وجدت وبيان هل هناك مدد تامينية سبق شرائها وعدد السنوات المطلوب شرائها والقطاع الذي يعمل به المستعلم واخيرا قيمة الاجر الاساسي