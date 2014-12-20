احسب قيمة معاشك ومدتك التأمينية بعد انتهاء فترة عملك
اخبار مصر - ايمان صلاح الدين
هل فكرت في حساب معاشك عندما تنهي فترة عملك سواء كنت تعمل بالحكومة او القطاع الخاص.. “اخبار مصر” يقدم دليلا ارشاديا يساعدك في حساب المعاش المستقبلي للعاملين تحت مظلة التأمين الاجتماعي من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي آلية جديدة تمكن العامل المؤمن عليه من حساب المعاش الذي سيحصل عليه وكذلك مدته التأمينية وهل يحتاج لشراء مدة تأمينية للحصول على معاش كامل واذا كان بحاجة لشراء مدة تأمينية وكيف يشتري المدة وما قيمتها.
اولا : لحساب قيمة المعاش الافتراضي
– عليك الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
– اختيار خدمات الجمهور من القائمة الافقية اعلى الصفحة
– اختيار حساب افتراضي لقيمة المعاش وملئ البيانات المطلوبة وهي السن عند طلب المعاش وتبعية جهة العمل (حكومى – عام – خاص -عاملين بالخارج – صاحب عمل.. الخ) ومدة الاجر الاساسي اي مدة الخمة المستحق عنها المعاش وتكون من 9 اعوام فاكثر اذا كان عمر العامل 60 عاما او اكثر و14 عاما فاكثر للعاملين بالخارج واخيرا متوسط الاجر الاساسي
– وبادخال البيانات تظهر قيمة المعاش المستحقة
ثانيا: حساب تكلفة شراء مدة تأمينية للحصول على معاش كامل
– اختيار حساب افتراضي لتكلفة شراء مدة تأمينية ضمن مدد الاشتراك من قائمة خدمات الجمهور
ويدخل المستعلم بيانات تاريخ ميلاده وتاريخ التعيين وتاريخ استحقاق المعاش ومدة عمل سابقة خاضعة لمظلة التأمين ان وجدت وبيان هل هناك مدد تامينية سبق شرائها وعدد السنوات المطلوب شرائها والقطاع الذي يعمل به المستعلم واخيرا قيمة الاجر الاساسي
المرتب الاساسى1200 والمتغير 2400ومدة الخدمه25سنه و10اشهر كيف احسب المعاش المبكر
معين من 20/8/84 مشرف وسائل تعليميه وعمري 58 عام و3 أشهر وأريد تسوية معاشى
الأساسى 600 جنيه والإجمالى1950(جنيه)ماقيمة ما سأتحصل عليه فى حالة تسوية المعاش ولسيادتكم جزيل الشكر
انا طلعت معاش مبكرلسنة 2004قطاع خاص واخذ معاشى والمكافاة واشتغلت تانى فى 1/7/2004حتى 8/8/2016 قطاع خاص لبلوغ السن واخر أجر الثابت 1240جنية والمتغير 2110جنية أما السنة قلى قبلها أجر الثابت 1120جنية والمتغير 1830جنية وقلى قبلها 1012.5جنية الثابت 1590جنية وقبلها987.5جنية الثابت والمتغير 1380جنية وقلى قبلها786.47 جنية الثابت والمتغير 420جتية وقلى قبلها735.02 جنية للثابت والمتغير 400جنية المتغير وقلى قبلها686.94 جنية الثابت 200 جنية المتغير ورقم التامينى 5686761 البساتين ممكن اعرف معاشى والمكافاة هذة المدة رقم موبايل 01227379913 القاهرة
موقع التامينات الاجتماعيه لم يتم تحديثه منذ عام 2013 اذن فكيف يتم حساب المعاش بصوره صحيحه