اخبار مصر -نجوى ابو الخير

قال الدكتور ابراهيم مصطفى ابراهيم استاذ الجهاز الهضمى والاستاذ بمعهد تيودور بلهارس والحاصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الاولى فى مجال الطب العام فى عيد العلم امس فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان مرحلة الحصول على الاوسمة او الجوائز التقديرية للعلماء كما هى مرحلة التقدير لمجمل ابحاثهم وجهودهم فهى مرحلة بداية تعليم الاجيال الجديدة والعمل على اكتسابها الخبرة العلمية التى انجزها العلماء فى بحوثهم العلمية واكد ان تواصل الاجيال امر هام جدا فيجب ان نترك لهذا الجيل بعد تعليمه الفرصة الكبير ة للابتكار والابداع الخاص بهم حتى ينجزوا انجازهم الخاص

و اضاف استاذ الجهاز الهضمى ان كل الحاصلين على الجوائز التقديرية من جميع التخصصات يجب ان يجلسوا معا بدائرة مستديرة ليس لها رئيس منهم ، للتفكير فى كيفية تفعيل دورهم المجتمعى من خلال ابحاثهم واكد ان العقل الجمعى للعلماء سينتج تصور ورؤية واضحة لارائهم فى طرح حلول لمشاكل مصر والمجتمع سواء من خلال ابحاثهم او ارائهم الشخصية ، واكد على ضرورة التواصل مع المجتمع لتطبيق ابحاثهم بشكل عملى فى الصناعة وفى كل مجال اضافة الى تطبيق نظرتهم العلمية فى الابداع ، واكد ان التعليم لايعنى المعمل او المدرج فقط ولكن يعنى تعليم كل مفردات القيم والاخلاق والانتماء للوطن لتخرج علماء ومتفوقين

واوضح الدكتور ابراهيم مصطفى ابراهيم ان عملياته الجراحية يجرى فيها تقنيات وافكار حديثة وهى مناظير القنوات المرارية وهو تخصص نادر ،وُطلب منه العمل فى اكثر من بلد خارجى عربى واجنبى مصحوب بعروض علمية مميزة وعروض مالية كبيرة مصاحبة لها الا انه رفض ، وفضل العمل فى مصر لانه يحب مصر جدا ويهدف لخدمتها وخدمة شعبها وهناك الاف من العلماء يحملون نفس مشاعره الوطنية ويتمنون خدمة مصر وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى له ضمن العلماء امس كان وساما شرفيا على صدره كمصرى لايقابله اى دخل مادى عرض عليه فى فرص بالخارج ،

برنامج صباح الخير يا مصر يقدم يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من السابعة وحتى العاشرة صباحا