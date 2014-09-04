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يمكن لمتصفحى الموقع النقل منه لإستخدامهم الشخصى فقط و لا يحق النشر أو الإتجار بمحتواه أو المحتوى الإلكترونى إلا بتصريح مسبق من إتحاد الإذاعة والتليفزيون.
انا رسول الكلمه الحره وتحيامصر
اعيش بالمانيا واشجع السياحه لمصر بالمعلوملات المفيده
ايمانا بأن المرص الحريص علي سمعة وطنه هو رسولها بالمعلمومات الواقعيه
أريد إلغاء الاشتراك فى أخبار مصر حيث اننى لم أطلب الاشتراك فى أساسا ولا احتاجه.
السلام عليكم و رحمة الله
توفي المواطن نبيل شحادة حجاج من البحيرة حسب جواز سفرة بالاردن و لم يتم التعرف علية يرجي من يعرف عن ذوية الاتصال ب00962777491515 او مع السيد سمير بالقنصلية المصرية بالاردن و لكم جزيل الشكر
مساكن الطاقة الشمشية عمارة79 شقة10 امام صالة مبارك بورسعيد
ارفض استقالة وزير التموين
رفع اﻻيجارات الى 200 جنية الى مساحة المساكن 80 متر 500 متر 1000 جنية 10000 جنية 1000 متر غير القادر تدفع الدولة اﻻيجار عن طريق بحث اجتماعى الضمان اﻻجتماعى الشئون اﻻجتماعى زيادة اﻻيجار 10 فى المئة سنويا على 30 عام عمل قانون لذلك
عمل منطقة تخزين القمح والحبوب فى دمياط مع التصنيع المحلى عمل تعريفة للتخزين
لماذا انقطعت مراسلتكم بالأخبار المتنوعة من خلال البريد الالكترونى الخاص بى ؟
لى سؤال محيرنى وعندى الحل فى نشرة الخامسه مساءا اجد اربعه مذيعين جالسين على الكراسى ثم فى نشرة التاسعه اجد اثنين فقط جالسين والاثنين الاخرين واقفين .انا فكرت انكم بتستلفوا كرسيين من مكتب المدير فى نشرة الخامسه لانه بيكون غير متواجد ثم فى نشرة التاسعه بيكون موجود فترجعوا الكرسيين .انا اقترح عليكم ان تجمعوا تبرعات من بعضكم وتشتروا كرسيين لنشرة الاخبار ويكونوا الاربعه جلسين على كراسى فى كل النشرات.لو تقديرى غلط انا اقبل التصحيح بكل احترام ولكم جزيل الشكر.
ﻻبد من حزمة من تشجيع المواطن على تقليل استهلاك الكهرباء المياة والغاز من يستهلك اقل من الثلاث الشرائح اﻻولى ياخذ دعم تموين من السلع اسعار التكلفة سلع يحتاج المواطن اليها40 جنية الشريحة اﻻولى 30 الشريحة الثانية 20الشريحة الثالثة
ظهور الاعلانات بكثافة بين البرامج والمسلسلات يعانى منها المشاهد مما يجعلة ينصرف عن المشاهدة خصوصا أن الوقت لا يتسع مع طول المدة خصوصا خلال شهر رمضان الكريم
نأمل أن تكون المساحات الدينية تتفق مع حلول شهر رمضان الكرين
فى كتير عرب فى اوربا بيحبو مصر وشعب مصر
مفيش انسان فى عالم حلمه يشوف مصر ارجوكم مصر بخير وفيها خير وجاى احلا مع الرئيس الزعيم السيسى والحكومه والشعب المصري الاصيل
علشان السياحه تحرك ؟ حتى يكون بث قنوات فضائيه تصور الانجازات وتغيرات حصلت فى حكم الرئيس المحبوب احسن بث قنوات ضد شعب والوطن
ﻻبد اﻻقتصاد متعدد الموارد
ﻻبد من تطوير اﻻقتصاد التعاونى
ﻻبد من تطوير اﻻقتصاد موارد كل القطاعات والمجاﻻت
ان خدمة فورى أرتفاع الدواء يصرف من صيدلية قطاع خاص
اعرف ان بناء قطاع عام صناعى ادارة القطاع الخاص
اسف انا معنديش عربي علي الكمبيوتر وبستخدم برنامج بيكتب عربي فا انا اسف علي الكتابة الهوروجليفي
مازال إهتدار المال العام هو السائد عند الحكومة
قصة مئات المستشفيات التي تم انشاؤها على مدى سنوات ثم صدر قرار باغلاقها بعضها كان يعمل بالفعل وبعضها أغلق قبل أن يفتتح القرارات التي اتخذتها وزارات الصحة المتعاقبة من وزارة إسماعيل سلام الذي بدأ هذا المشروع إلى وزارة الدكتور حاتم الجبلي الذي قرر إغلاق المستشفيات.
عدد مستشفيات التكامل الصحي حسب التصريحات الرسمية 544 مستشفي تم بناؤهم ابتدأ من عام 1997 في عهد الوزير الاسبق اسماعيل سلام ثم استمر بناء المستشفيات بعد ذلك في عهد الدكتور عوض تاج الدين ربما هذه الثمرة الواحدة التى أثمارتها هتين الوزرتين ثم جاء الدكتور حاتم الجبلي ليجنى هذه الثمار الذي اصدر قرارا ياغلاق جميع مستشفيات التكامل في عام 2008 بدل ما يصدر قرار بتطوير هذه المستشفيات لكى تؤدى خدمة مميازة للمواطن الذي أصبح الان لا حول له ولا قوة إلا بالله تم تحول 400 مستشفي الي وحدات لصحة الاسرة والابقاء علي 44 مستشفي فقط لمطابقتها للمواصفات مع تغيير الاسم لمستشفي مركزي ب وهناك ما يقرب من 100 مستشفي لم يتم الانتهاء من بنائهم بسبب خلافات مع المقاوليين وتشير بعض التقديرات المتواضعة ان تكلفة بناء المستشفيات تصل الي اكثر من مليار جنية مصري في ذلك الوقت من هو الخاسر الواحد من كل هذا هو المواطن الغلبان الذي لايقدر علي نار العيادات المستشفيات الخاصة التى أصبحت لا ترحم أحد سوء كان هذا غني أو فقيروالناس إذن هم الخاسر الاكبر والله المستعان
وهذه مستشفة من ضمن المستشفيات التى تم تحولها إلى طب أسرة مع وجود كل الاجهزة اللازمة لغرفة العمليات وهذه الاجهزة تبرع من أهالى القرية
قرية نواج التابعة لمحافظة الغربية تم إنشاء مستشفي تكامل صحي بها فى 1999/9/14م وذلك في عهد السيد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة أنا ذاك علي مساحة 1500م مبني منها 1000م وهومبنى المستشفى المكون من أربع طوابق الطابق الاول به العيادات الداخلية للمستشفى والطابق الثانى به إستكمال العيادات الداخلية للمستشفى والادارة الخاصة بالمستشفى والطابق الثالث خاص بالعمليات التي كانت تجرى في المستشفى وهى عمليات اللوز والبواسير والعرق والطابق الرابع خاص بمسكن الاطباء والمطبح الخاص بها وكذالك المخزن الخاص بالمستشفى ومشطبة تشطيب فاخرة لحد كدة حلو جدا وهايل ونقدم أجدع سلام وتحية لمن قام على إنشاء هذه المستشفي ولكن تأتى الرياح بما لاتشهى السفن فى عام 2008 أصدر السيد الدكتور حاتم الجبلى قرار بتحويل جميع مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية إلي طب إسرة ولا تعرف السبب وراء هذا القرار إذا كان مصلحة شخصية أم تبادل المصالح وفى ظل هذا القرار كانت المستشفى تعمل العمليات التى ذكرنها أنفا ولكن كان تحت مسئولية السيد الدكتور مدير المستشفى فى ذلك الوقت وهناك بيان بأعمال المستشفى خلال عامى 2009 و2010 ولا تتخيل الحاله الاقتصادية للمستشفى في ذلك الوقت نتيجة العمليات التى كانت تجرى في المستشفى ولكن لم يقف أهالي القرية مكتفين الايدى بل طرقوا كل أبواب السادة المسئوليين منذ قام ثورة 25 يناير 2011 حتي يومنا هذا وبذل كل الجهد على عودة المستشفى كما كانت عليه من قبل وقدمنا إلى السيد المستشارمحمد عبد القادر محافظ الغربية فى ذلك الوقت طلب بالموافقه على عودة المستشفى تعمل كما كانت تعمل فى سابق عهدها بإسم أهالى القرية بتاريخ 2012/4/18 وتم رفعه إلى السيد وكيل أول وزارة الصحة بالغربية أنا ذك وكان الدكتور عادل أبوزيد مع العلم بأن هناك تأشيرة صريحة من السيد محافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر بتاريخ 2012/6/2 تحت رقم 11146 فى استعادة مستشفيات التكامل من طب أسرة إلى تكامل وأشر على هذا الطلب بعمل معاينة على غرفة العمليات بالمستشفى بتاريخ 2012/8/15 وجاءت للجنة المعاينه بتاريخ 2012/8/26 وكانت مكونه من اليسد الدكتور أحمد النجار أخصائى أنف وإذن وحنجرة والسيد الدكتور مجدى الدهشان أخصائى الجراحة العامة على جناح العمليات وبعد التفقد والمعاينة علي غرفة العمليات بالمستشفى توصى اللجنة بعدم استكمال العمل بالعمليات إلا بعد استكمال الاحتياجات والنواقص بجناح العمليات المذكورة داخل التقرير وبعد فترة قدما الاهالى طلب أخر إلى اليسد الدكتور محمد شرشر وكيل أول وزارة الصحة بالغربية الحالى بتاريخ 2012/9/9 بالموافقة على عودة العمليات بالمستشفى كما كانت تعمل من قبل كما قدم أهالى القرية طلب بتاريخ 2012/9/30 إلى السيد وكيل أول وزارة الصحة بالغربية الدكتور محمد شرشر الحالى بالتبرع بالاجهزة الخاص بغرفة العمليات وهى 1- جهاز تنفس صناعى ( جهاز إفاقة مديل b2 ) 2- جهازصدمات صينى ماندرية 3- مونيتور عمليات 4 جهاز شافط صينى 5لتر كبيروبتاريخ 2012/10/11 تم عمل للجنة ثانية لمعاينة غرفة العمليات مرة ثانية مكونه من السيد الدكتور ناجى تمساح أخصائى الجراحة العامة بمستشفى المنشاوى العام والسيد الدكتور إيهاب الجعيرى أخصائى الجراحة العامة بمستشفى المنشاوى العام وتوصى هذه اللجنة أيضآ بعدم تشغيل غرفة العمليات بالمستشفى إلا بعد إستكمال النواقص بغرفة العمليات وبتاريخ 2012/11/13 قدم السيد الدكتورمصطفى العدلى مدير مستشفى التكامل بنواج طلب إلى السيد الدكتورمحمد شرشر وكيل أول وزارة الصحة بالغربية بأن المستشفى على أتم إستعداد لتشغيل غرفة العمليات الخاصة بالمستشفى بفضل الله تعالى بإستكمال النواقص والاجهزة التى أوصت بها اللجنة التى عاينة غرفة العمليات وبعد كل هذا الجهد من مسئول إلى مسئول لم يتم تشغيل غرفة العمليات حتى إرحموا المواطن الغلبان إرحموا أهل القرية البسطاء إرحموا القروى المجاورة للقرية إرحموا القروى التابعة للقرية