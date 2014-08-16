المدينةدرجة الحرارة
القاهرة30/14
الاسكندرية22/12
مطروح21/12
بورسعيد27/15
العريش20/09
طابا21/09
الغردقة28/16
شرم الشيخ28/19
كاترين20/04
أسيوط25/08
أسوان
29/13
الأقصر28/11
السويس23/11
الرياض26/13
صنعاء27/10
عمان16/06
بغداد20/08
المدينة26/14
مكة المكرمة34/21
الكويت22/08
لندن11/07
واشنطن11/03
موسكو-1/-4

تم تحديث درجات الحرارة  يوم 2017-03-09 07:34:24 بتوقيت القاهرة