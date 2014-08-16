درجات الحرارة
تم تحديث درجات الحرارة يوم 2017-03-09 07:34:24 بتوقيت القاهرة
|المدينة
|درجة الحرارة
|القاهرة
|30/14
|الاسكندرية
|22/12
|مطروح
|21/12
|بورسعيد
|27/15
|العريش
|20/09
|طابا
|21/09
|الغردقة
|28/16
|شرم الشيخ
|28/19
|كاترين
|20/04
|أسيوط
|25/08
|أسوان
|29/13
|الأقصر
|28/11
|السويس
|23/11
|الرياض
|26/13
|صنعاء
|27/10
|عمان
|16/06
|بغداد
|20/08
|المدينة
|26/14
|مكة المكرمة
|34/21
|الكويت
|22/08
|لندن
|11/07
|واشنطن
|11/03
|موسكو
|-1/-4
فين محافظة المنيا في درجات الحرارة ولا هي مش تبع مصر
عايزين يبقى فى تحديث متواصل فى الطقس دايما وبأنتظار الشتاء ربنا يجعله شتاء خير هذا العام
امال فين سوهاج
النهارده وامبارح 42 في اسيوط ههههههههه
الجو جميل
الصعيد بيسيح يا اخوان
الاسفلت عندنا عامل زي الاسفنج
Зравствуйте уважаемые!
Предлагаю услуги погоды, я нашла технологии которые могут полить любую территорию и сейчас возможно полить пустыню Сахари. Ребята , заказывайте дождь.
Почта: zemnatali7777@yandex.ru
Zemnatali@ukr.net
4
الجو حر ناااااار امتى هيتحسن ياربى الواحد هيموت
اه واللهي الجو نارررررررررررررررررر واللهي كده حرام
شاهد درجات الحرارة لجميع المحافظات من هنا
أين محافظة المنيا الرجاء التكرم من المسؤلين عن أعلان النشرة الجوية على قناتكم المفضلة لى و لكل المصريين تغيير خريطة الطقس الجوى مما يترتب عليه أظهار قناة السويس الجديدة بدلا من أظهار القناه القديمه فقط الرجاء بسرعة التنبيه على هذا التعديل من الغد رجاء لأ تنسو تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
لماذا نسيتو سوهاج
الجو ناررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
الحمدلله الجو فى مصر ( قل نار جهنم أشد حرا
متا انتخابات مجلس الشعب
طيب كفرالشيخ او دسوق فين
يا جماعة ممكن طلب انا عاوز اعرف هو الجو وحش في مصر ولا لا
فين الدقهليه
أين المنيا
فين الشرقية
حد يقول لينا الطقس المترب ده ها يستمر قد إيه أنا عندي حساسية من التراب…انا محبوس في البيت بسبب الموجه دي
اللة ينور عليكم اين سوهاج
ياربت تضعوا الدقهلية ضمن حالة الطقس
الجو معتدل
الجو بارد جدا
الجو بارد خالص
الجو تلج
عندنا فى عرب نطفيح محمع المدارس لايوجد مياه منذ شهرين
اطفيح الجيزه ولافيه اي اهتمام بسبب الخط الاداخل من طريق الجيش
وحوالي بلا اكثر خمسين الف اسره تعنى من عدم وجودالمياه
ربنا يبارك فيكم ونرجو تغطية اكثر
فيم قنا هى مصر مش الكام محافظه اللى انتو كاتبينهم
قنا مش على الخريطه ولا ايه
التزموا الموضوعيه
عقبال عندنا يا استاذ مروان ويبنو لينا مدرستنا اللى من سنة 80
شكرا جزيلا على خير المجهود الرائع
الرجاء وجود حل في اسرع وقت
انا من مدرسة القطوري الاعداديه مركز العياط -محافظة الجيزه وتم بناء المدرسه من جديد الى اي مدرسه سنذهب
هل سيتم الغاء اجزاء من المناهج الدراسيه لعام 2014-2015