الفضة4.5
عيار 18541
عيار 21631
عيار 24721
الجنيه الذهب5,048
الوصفالسعر (بالجنيه المصري)

تم تحديث أسعار الذهب يوم 2017-03-30 10:56:17 بتوقيت القاهرة