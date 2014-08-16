أسعار الذهب
|الفضة
|4.5
|عيار 18
|541
|عيار 21
|631
|عيار 24
|721
|الجنيه الذهب
|5,048
|الوصف
|السعر (بالجنيه المصري)
تم تحديث أسعار الذهب يوم 2017-03-30 10:56:17 بتوقيت القاهرة
|الفضة
|4.5
|عيار 18
|541
|عيار 21
|631
|عيار 24
|721
|الجنيه الذهب
|5,048
|الوصف
|السعر (بالجنيه المصري)
اسعار غير صحيحة
ياريت تنزل نماذج اكثر للبوكليت ويتدرب المدرسين عليها
نرجوا من المسؤلين متابعة الاسعار فى الاسواق و محاسبة التجار على الزيادة الغير مبررة
الاسعار المنشورة لدينا وفقا للاسعار الرسمية، اما الاسعار التي تضعها محال الذهب فالتجار يرجعون غلائها عن الاسعار الرسمية الى شرائهم الدولار لاستيراد الذهب من السوق السوداء
الاسعار المنشورة لدينا وفقا للاسعار الرسمية، اما الاسعار التي تضعها محال الذهب فالتجار يرجعون غلائها عن الاسعار الرسمية الى شرائهم الدولار لاستيراد الذهب من السوق السوداء
الاسعار المعلنه خياليه غير الةاقع المرير اذا كن العمله او الذهب مش ممكن الدهب عيار 21 من 450 ج الى 337.32
حرام اللى بتعملوه فينا ده والله الأسعار ولعت وبقينا مش عارفين نشترى حاجه خالص
السلام عايكم….
الاسعار هنا مختلفة عن سعر الدهب فى المحلات… فى منطقة مدينة نصر و شبرا و مصر الجديدة الاسعار تبدأ من 310 جنيه للجرا عيار 18.
نرجوا محاسبة التجار على غلاء الاسعار،
أو كتابة السعر الحالى الصحيح.
شكرا
إذهب
الخام.سعرة.كم.غير.صدق
هو ليه أسعار الذهب ف الاعلان أرخص من سعر المحلات
لنا الله
التصميم القديم كان افضل
فعلا يا جماعة الشكل السابق للموقع كان احسن بكتيير واحنا ليه دايما بنرجع لوره ارجوكم احترموا رأى الاغلبية وعودوا بسرعة للتصميم السابق وشكرا
الة بيحب المصر ين وواهل مصر الطيبن يا رب يعود الحب بين المصرين م
فعلا الشكل والتصمين القديم افضل
الشكل والتصميم القديم كان افضل
الشكل الجديد للموقع ممتاز…بيفكرني بموقع نجوم مصرية
في الحقيقه هذا الموقع ذو تصميم لا يليق مع مكانه اتحاد الاذاعه وكان تصميم الموقع السابق اجمل رضا بركاوي المحاميه
الشكل الحالى للصفحة غير منظم بالمرة وعبارة عن هرجلة من الاخبار الغير متظمة وقد تتأذى العين منه ياريت يرجع الشكل السابق مع مزيد من التطوير الايجابى وليس السلبى
الشكل السابق كان أفضل بكثير ياريت يرجع تاني
التطوير والتحديث مطلوب هناك اشخاص يقولون التصميم الاول احسن والاخر يقول ان الشكل الحالي احسن علشان تعرفو ان نفضلو كده ناس متاخره في وسائل التقدم الحديث لماذا لان اهم حاجه المضمون بمعني ان اخبار مصر تكون في مقدمة نقل الاخبار المحليه والعالميه بمعني نكون سباقين وهذه حقيقه من اوائل الدول في العالم اعلاميا وثقافيا وتكنولوجيا مش نقول شكل الصفحه غيرو ثقافتكم يا مصريين وغيرو سلوككم احنا احسن شعب واعظم بلد وحتبقي ام الدنيا واقد الدنيا
التصميم السابق للصفحة افضل بكثير وكان لها شكل مميز وخاص بها ياريت يرجع تانى
الشكل القديم كان احسن
الموقع دا افضل من السابق وذلك بقيامة بالتفاصيل
الموقع ممتاز جدا فى شكله الجديد .. ربنا يوفقكم
اريد معرفة المزيد من اخبار مصر
ياريت ترجع شكل صفحة اخبار مصر زي ما كانت في الاول
اصبح موقع جدير بالمديح
الان لنا موقع على صفحات النت اسمة اخبار مصر
تحية لكل من شارك فى تطوير هذا الموقع
اعتقد ان الشكل السابق كان افضل و اسهل من حيث الحصول على المعلومه. اتمنى العودة الى شكل الصفحه السابق و مش كل حاجه محتاجه تغيير و تبديل وشكرا
يا جماعه التجديد كويس و جميل و لو انى مستغرب الشكل الجديد للموقع و ليه رجاء يا ريت ترجعو مواقيت الصلاه على الصفحه الرئيسيه لانها مهمه جدا ………….. و بقترح شعار للموقع مقتبس من الاعلاميه صفاء حجازى …….. و هو … الخبر لا يكون خبر الا حين ينشر على التليفزيون المصرى/ ايجىنيوز