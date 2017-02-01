﻿ أخبار مصر - الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون

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“المالية” تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ 92.1 مليار جنيه خلال فبراير
كهربا يقود هجوم مصر أمام بوركينا فاسو
طقس “الخميس” مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا
مصلحة السجون توافق على نقل 29 من نزلاء السجون بالقرب من محال إقامة ذويهم
وزيرا الدفاع الامريكي والسعودي يرفضان “التدخلات” الايرانية
محلب ومميش يتفقدان مشروع الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد