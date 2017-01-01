﻿ أخبار مصر - الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون

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العقيد تامر الرفاعى متحدثا عسكريا خلفا للعميد محمد سمير
بدء تطبيق منظومة كارت البنزين كمرحلة تجريبية
“التخطيط”: استكمال تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة خلال 2017
إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى 3 شهور
التضامن تبدأ صرف المعاشات مبكراً بمناسبة أعياد الميلاد
الأقصر تستضيف غدا مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة
35 قتيلا و 40 مصابًا في هجوم إرهابي على ملهى ليلي بإسطنبول
الجيش اليمني يصد هجوما للحوثيين في جبل هان غربي تعز
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