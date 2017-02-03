﻿ أخبار مصر - الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون

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اهم احداث الجمعة 3 فبراير
ارتفاع وفيات حادث أتوبيس “نويبع” إلي 8 أشخاص
الدكتور عبد الله النجار رئيسا لمركز الأوقاف لمكافحة الإرهاب
جامعة الإسكندرية تنعي طلابها في حادث انقلاب أتوبيس نويبع
وزير الثقافة السعودي يؤكد أن العلاقات مع مصر أقوى مما يتوهم المشككون
قاضية أمريكية تأمر بوقف حظر السفر على حاملي البطاقات الخضراء
ترامب يجدد تحذيراته لإيران.. وظريف يرد: “لا نعبأ بالتهديدات”
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الكاميرون
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