﻿ أخبار مصر - الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون

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رئيس الوزراء: اجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن
بالصور..تأهيل 120 طالبا جامعيا لمسابقة البرمجة العالمية
تراجع بورصات السعودية والكويت.. وأداء قوي للإمارات
إصابة 16 شخصا بانقلاب سيارة رحلات بطريق أسيوط /سوهاج
3 مليارات جنيه للبدء في تطوير ميناء غرب بورسعيد
البدء في تنفيذ مشروع الصوت والضوء بمعبد هيبس بالوادي الجديد
داعش يسيطر على بلدة “بزاعة” الواقعة إلى شرق مدينة “الباب”
وردة يقود هجوم منتخب مصر أمام الكاميرون فى نهائى أمم افريقيا
القوات المسلحة تطور الخدمات المقدمة لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
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